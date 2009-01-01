Угасающий режим. Журналист рассказал, как "путинская братва жестко насилует Россию"

Население мнется, все никак не решаясь пойти в бар за известным коктейлем, пишет Сотник.

Владимир Путин Reuters

Вот уже 18 лет путинская братва жестко насилует Россию. То ставит ее на колени, то подвешивает за "чекистский крюк", а то — просто глумится, откровенно "тролля" издевательской формулировочкой "свобода лучше несвободы".

Об этом пишет российский журналист Александр Сотник на sotnik-tv.

Журналист отметил: "И население мнется, все никак не решаясь пойти в бар за известным коктейлем. Стоит, утирается, снимает лапшу с ушей и, отойдя в тихий уголок, негромко матерится. А "бригада" в это время вырастила своих отпрысков и стала потихоньку передавать им все лакомые куски по наследству. Сын Сергея Иванова занимается алмазами России, сын главы "Сбербанка" Германа Грефа совместно с сыновьями вице-президента Торгово-промышленной палаты Владимира Дмитриева овладели крупнейшей в московском регионе компанией по вывозу мусора, а о бизнес-талантах выводка Чаек да сынишки Валентины Матвиенко даже неприлично говорить. И это лишь те, кто вспоминается "навскидку". Они не уйдут. Они растащат все, отожмут как лимон, и вышвырнут страну в выгребную яму с хрестоматийным криком "не доставайся же ты никому!" Им позарез нужен четвертый срок Путина — чтобы уж наверняка. Они не верят в эффективность бунта и адское пламя "красного петуха". Впереди — Золотов с Нацгвардией и легионом частных охранных фирм. И потом, кто пойдет на штурм крепостных стен всех этих Барвих да Рублевок? Пьяный мужик? Да он скорее зарежет собственного собутыльника за лишний глоток "боярки" — какой там, к черту, бунт? А когда обесценятся и без того грошовые накопления и на арене цирка грохнется рубль-эквилибрист, можно будет указать жирным пальцем на главных виновных — нацпредателей, "продавших страну". А кто нас предавал все эти годы? — правильно, все те, для кого и "Крым — не наш", и "Путин — вор", и "едросы — банда". И пойдет озверевший плебс громить лежбища сотников да навальных, крушить черепа "шибко умных очкариков" и поджигать "центры культурных разложений". Они разожгут войну как по нотам, умело пропетым по телевизору. И потом, когда от страны не останется и камня на камне, а человекообразные вновь наденут шкуры — проект "Россия" можно будет закрыть. Вымыть в хате полы человеческой кровью и заколотить двери с окнами, дабы не смердело".

"Четвертый срок лубянского Голлума — безусловно, последний, по всем канонам жанра. Первые четыре года он расставлял свою "братву" по ключевым позициям уже тогда расшатанного государства, весь следующий срок был занят укреплением уже созданной криминальной "вертикали", медведевскую "пересменку" посвятил обкатыванию имперского бронепоезда по рельсам "гибридной войны" и, наконец, вернулся узурпатором, закатав в асфальт гражданское общество и напустив фашистского страху через аннексию Крыма и войну на Донбассе. Для полного исчерпания "лубянской повестки дня" нужна последняя шестилетка. Причем, бригада хотела бы править вечно, но "вечных Рейхов" не бывает, и наша спец-империя — тоже не исключение. Её обломкам, как и ошметкам Римской, суждено достаться на растерзание варварам. Их предтеча — вышеупомянутые выродки высокопоставленных "патрициев", которым не удастся удержать в слабых ручонках добро, награбленное папашами. Они ленивы и бездарны, циничны и трусливы. Эти вырожденцы побегут вперед собственного визга при первых же признаках опасности. И если их пращуры вышли победившими особями из стаи серых волков "лихих девяностых", которые потом сами же и прокляли — то "надменные потомки" не представляют из себя ничего, кроме набора дорогих "понтов" и сомнительных счетов, уже рассматриваемых под микроскопом на проклинаемом Западе. Вслед за выродками придет время озлобленных на весь мир дикарей, отторгнувших все человеческое", — пишет Сотник.

"Наступает завершающий период угасающего путинизма. Наступает с первыми признаками хаоса: всероссийским телефонным террором с сообщениями о заложенных бомбах и грядущим экономическим "шухером". "Забив болт" на население и развратив его государственной ложью, кремлевский Голлум не заметил, как обнулил самого себя. Будучи бледной тенью собственного образа шестилетней давности, он может сколько угодно хмурить бровки и судорожно сжимать скипетр со словами "презик, презик, моя прелесть", но время его сочтено по законам Истории. Разрушено всё. И над институциональными руинами уже гуляет жгучий ветер испепеляющей ненависти всех ко всем", — добавил он.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы заявил, что Путин "пересидел" в Кремле Брежнева.