"Угроза нарушения европейских ценностей". Комитет Европарламента поддержал санкции против Польши

Причиной послужили реформы в судебной системе, одобренные президентом страны.

Комитет Европарламента проголосовал за санкции против Польши Фото: STEPHANIE LECOCQ/PAP

Комитет Европейского парламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам проголосовал за процесс учреждения санкций против Польши

Свой голос за радикальные меры отдали 33 члена комитета, а 9 человек высказались против, сообщает польское агентство РАР со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

В резолюции комитета отмечается, что решение Европейской Комиссии от 20 декабря 2017 года является крайне важным, поскольку в нем обнародовано обращение к польским властям о необходимости решения проблемы.

Члены комитета призывают Совет ЕС принят меры, а затем "полностью и регулярно информировать парламент о достигнутом прогрессе и шагах, предпринятых на каждом этапе процедуры".

Напомним, причиной санкций против Польши со стороны ЕС стало подписание президентом Анджеем Дудой законопроектов о Национальном судебном совете и Верховном суде, несмотря на критику со стороны европейских структур и обвинения в установлении диктатуры.

Затем 20 декабря Еврокомиссия предложила Совету ЕС ввести санкции против Польши. Отмечалось, что за последние два года в стране приняли 13 законов, которые позволили исполнительной и законодательной ветвям власти вмешиваться в работу судов.



