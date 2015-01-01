Угроза переворота. В Беларуси объяснили, почему Лукашенко не поехал в Россию на саммит ЕАЭС

Лукашенко узнал о подготовке переворота в стране, именно потому вместо поездки в Санкт-Петербург провел совещание с силовиками, говорит Бондаренко.

Александр Лукашенко Reuters

Отказ президента Беларуси Александра Лукашенко от поездки на заседание высшего Евразийского экономического совета в России может быть связан с опасением белорусского лидера относительно переворота в стране.

Об этом белорусский оппозиционер Дмитрий Бондаренко заявил в комментарии изданию "Гордон".

По его словам, Лукашенко узнал о подготовке переворота в стране, именно потому вместо поездки в Санкт-Петербург провел совещание с силовиками.

Бондаренко считает, что в доказательство этой версии говорит также напряжение в отношениях между Лукашенко и Путиным.

Ряд факторов, как утверждает Бондаренко, указывает на то, что в Кремле приняли решение по отстранению Лукашенко от власти в Беларуси. Политик обратил внимание, что Лукашенко не получил во втором полугодии кредит Евразийского банка развития, на который рассчитывал, а также не получил минимум 6 миллионов тонн нефти.

"Недопоставки нефти из РФ и отсутствие кредитов фактически выбивают подпорки из-под режима", — утверждает Бондаренко.

Он также отметил, что Лукашенко провел ряд важных кадровых перестановок. В частности, в отставку были отправлены глава Администрации президента вместе с заместителем, а также заместители глав Генштаба и МВД. Вчера Лукашенко отстранил начальника Пограничного комитета Геннадия Мальцева, который является одним из его проверенных людей.

Напомним, ранее у Путина пригрозили Лукашенко "украинским сценарием".