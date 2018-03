Telegram заблокировали? История и перспективы блокировки мессенджера в РФ

20 марта

Пользователей это пока не касается – просто Роскомнадзор дал мессенджеру 15 дней для предоставления данных ФСБ ключей шифрования в соответствии с "пакетом Яровой". Но по закону, предупреждение Роскомнадзора – это и есть первый этап процедуры блокировки Telegram.

Как только обозначенные 15 дней истекут, Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки мессенджера на территории России – если ключи не дадут.

А ключи не дадут: об этом уже заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

"Угрозы заблокировать Telegram, если он не передаст частные данные пользователей, не принесут плодов. Telegram продолжит отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни", – написал Дуров на своей странице в Twitter.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.