Telegram заблокировали? История и перспективы блокировки мессенджера в РФ

"Главред" проанализировал, как начался и чем может закончиться конфликт между Telegram и Роскомнадзором.

Называются три наиболее вероятных сценария блокировки Telegram в России. Reuters

20 марта

Пользователей это пока не касается – просто Роскомнадзор дал мессенджеру 15 дней для предоставления данных ФСБ ключей шифрования в соответствии с "пакетом Яровой". Но по закону, предупреждение Роскомнадзора – это и есть первый этап процедуры блокировки Telegram.

Как только обозначенные 15 дней истекут, Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки мессенджера на территории России – если ключи не дадут.

А ключи не дадут: об этом уже заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

"Угрозы заблокировать Telegram, если он не передаст частные данные пользователей, не принесут плодов. Telegram продолжит отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни", – написал Дуров на своей странице в Twitter.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy. — Pavel Durov (@durov) 20 марта 2018 г.

Впрочем, вся процедура блокировки в целом может растянуться очень и очень надолго.

Что такое Telegram

Telegram – это мессенджер, который используя двухслойное шифрование, является "более быстрым и защищенным", чем другие сервисы мгновенного обмена сообщениями (так утверждают в самой компании). Впрочем, немецкие СМИ уже сообщали о взломе мессенджера полицией. Популярный мессенджер удалось взломать - но не полностью и только из-за беспечности пользователей.

Главными преимуществами мессенджера пользователи называют его удобство и то, что он потребляет мало памяти.

Основные функции:

обмен сообщениями,

пересылка файлов (в том числе аудио и видео).

Кроме того, пользователи могут создавать групповые чаты до 200 человек или "выбирать специальные Секретные чаты", где сообщения самоуничтожаются. К слову, полную анонимность при общении Telegram не обеспечивает, так как учетные записи пользователей все равно привязаны к телефонным номерам (их знают только владельцы сервиса).

Работает мессенджер на мощностях нескольких компаний в США и Германии (то есть физически подобраться к серверам у России не выйдет).

За что российские власти ополчились на Telegram

Сначала Telegram засветился в скандале с ИГИЛ: террористы пользовались зашифрованным Telegram для общения. Директор по научным исследованиям из Flashpoint Global Partners Лэйт Алкоури даже назвал мессенджер "новой горячей штучкой среди джихадистов".

Команда Telegram в ответ заверила, что активно занимается поиском и дальнейшей блокировкой подобных каналов.

В мае 2017 года у Telegram начался конфликт с Роскомнадзором: от компании требовали реестрации в Реестре организаторов распространения информации в сети. Дуров заартачился, заявив, что его мессенджер политически нейтрален – в отличие от подконтрольных властям США WhatsApp и Facebook Messenger.

Роскомнадзор в ответ припомнил Дурову террористов – только не игиловских, а устроивших теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. В связи с этим от Дурова и потребовали выдать ключи для дешифрации переписок – чтобы государству легче было выявлять потенциальных террористов.

Дуров ответил, что Telegram – не единственное средство для подготовки терактов, для этой цели, мол, можно ограничиваться и одноразовыми телефонами. Он подчеркнул, что требуемая ведомством дешифрация переписок противоречит Конституции РФ и никак не обезопасит мир от террористов и поставит под угрозу миллионы пользователей Telegram.

А независимый эксперт ведущих агрегаторов Павел Храмцов в одном из интервью отметил:

"Дуров объясняет, что коды для расшифровки сообщений находятся непосредственно в каждом устройстве пользователя и каждый раз формируются заново. Эти "ключи дешифрации" невозможно передать контролирующим органам заранее, поскольку они одноразовые. Чтобы их расшифровать, нужно иметь полный доступ к "закрытому кэшу", то есть предоставить правоохранителям вход в саму систему шифрования. А это противоречит законодательству Российской Федерации, во-первых. А во-вторых, кто имеет доступ к этой "админке" — тот и владеет мессенджером. То есть это означает отдать весь Telegram спецслужбам и Роскомнадзору. Дуров с его сотрудниками тогда просто станут не нужны".

Если максимально коротко, то история конфликта выглядит так:

Telegram отказался выдать ФСБ ключи от переписки;

ФСБ подала в суд;

в декабре 2017 года суд оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей за отказ;

Telegram подал иск к ФСБ, в котором мессенджер требовал признать незаконным приказ спецслужбы о порядке передачи ключей шифрования;

20 марта Верховный суд этот иск отклонил – и в этот же день Роскомнадзор вынес свое предупреждение.

Отсчет пошел.

Сам Дуров, к слову, эмигрировал из России еще в 2014 году (после того, как ФСБ требовала от руководства "ВКонтакте" передать личную информацию организаторов групп "Евромайдана" – на что бизнесмен ответил отказом). Теперь Дуров постоянно переезжает из страны в страну, не задерживаясь на одном и том же месте более двух-трех недель. Вместе с ним путешествует и его команда программистов, с которой он разрабатывает Telegram.

Теперь вопрос – "эмигрирует" ли из России вслед за Дуровым и его детище?

Что дальше

У Telegram есть 15 дней на выполнение требований – но, как уже отмечалось в начале статьи, он их не выполнит.

Роскомнадзор подаст в суд.

Суд разрешит блокировку (вероятность принятия именно такого решения – 99,9%).

Компания подаст апелляцию – и проиграет (те же 99,9%).

Роскомнадзор отправит второе предупреждение – так сказать, "последнее китайское предупреждение".

Telegram опять откажется выполнять требование властей.

Начнется блокировка.

Как будут блокировать Telegram в России: все сценарии

Полная блокировка. Если Роскомнадзор потребует заблокировать доступ к IP-адресам серверов Telegram и будет регулярно проверять, не используются ли новые серверы; Google и Apple заставят убрать Telegram из своих российских магазинов приложений – в этом случае пользователям придется самим искать способы обхода блокировок, к примеру, через VPN, скачивать apk-файлы для смартфонов или установочные exe-файлы для десктопов с официального сайта, сайтов с софтом или трекеров. Кроме того, разработчики могут вшить фунцию VPN в сам дистрибутив.

Формальная блокировка. Роскомнадзор заблокирует основной канал связи, но Telegram успеет переключить своих пользователей на альтернативные серверы (последнее власти предпочтут "не заметить") – пользователям делать вообще ничего не придется.

50/50. Роскомнадзор блокирует мессенджер по формальному сценарию, но сам Telegram не станет "жилы рвать" ради российских пользователей, обеспечивая им качество связи (Дуров уже называл российский рынок неприоритетным) – для пользователей это означает более медленную работу мессенджера, плюс они лишатся некоторых функций вроде голосовых сообщений.

Напомним, создатель мессенджера, российский олигарх Павел Дуров заявлял, что не продаст Telegram ни за какие деньги. Он дал "пожизненную гарантию", что не продаст Telegram "даже за 20 млрд долларов".

По материалам: Meduza, UA Mac, Википедия, "Московский комсомолец".