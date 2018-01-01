Уход Саргсяна не приведет Армению к демократизации - политолог

Известный политолог, политтехнолог и телеведущий считает, что ключи от ситуации в Армении находятся в "руках" Кремля.

Ушедший в оставку армянский премьер Серж Саргсян Reuters

Уход премьер-министра Армении Сержа Саргсяна в отставку не обязательно приведёт страну к дальнейшей демократизации.

Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал украинский политолог, политтехнолог и телеведущий Тарас Березовец.

"Уход Сержа Саргсяна в отставку не обязательно приведёт Армению к дальнейшей демократизации. Ключи от ситуации все ещё находятся в руках Кремля. Который на фоне ослабления центральной власти вполне может способствовать эскалации армянско-азербайджанского конфликта. Армения слишком важна для интересов Москвы, и слишком зависит от её поддержки, чтобы все развивалось в правильном направлении. Потому при всей внешней эйфории от происходящего, я бы не спешил с оценками, - написал он.

Напомним, в Ереване были задержаны 228 активистов, устроивших демонстрацию против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна. Затем полиция Еревана задержала лидера оппозиции и организатора митингов Никола Пашиняна, невзирая на закон об неприкосновенности. 23 апреля к митингующим присоединились военные. В результате протестов премьер-министр Армении подал в отставку.

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