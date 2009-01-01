Украина, борись. В Петербурге протестовали против обстрелов Авдеевки, опубликованы фото

Питерцы митинговали против военной экспансии РФ в Украине.

Одиночные пикеты в Петербурге. valenik.ru

В воскресенье, 5 февраля, в Петербурге на Невском проспекте, прошла серия пикетов против российской агрессии на Донбассе , организованная Демократическим движением "Солидарность".

"В воскресенье, 5 февраля 2017 г., в Петербурге на Невском проспекте прошла серия одиночных пикетов против массированных обстрелов украинского города Авдеевки и расширения военной экспансии РФ в Украине", — сообщает "Солидарность" на своей странице в Facebook.

В самом начале акции был задержан и доставлен в 78-й отдел полиции Центрального района Санкт-Петербурга Игорь Андреев — Степаныч. Формальная причина — недостаточное расстояние от пикета провокаторов Национально освободительного движения России (НОД). После составления протокола его отпустили.

По сообщению "Солидарности", провокаторы НОД нападали на Максима Размётова. Во время драки и вырывания плаката из рук провокаторы брызнули в лицо пикетирующему едкой жидкостью красного цвета. Жидкость удалось сразу смыть, поэтому Размётов не пострадал.

На плакатах были изображены украинские военнослужащие, погибшие в боях за Авдеевку: Андрей Кизило, Дмитрий Оверченко, Владимир Бальченко, другие. Также были тексты "Украина, борись. За тобой правда", "Покайся, Россия. Проклят нарушающий межи ближнего своего", "Обстрелы Авдеевки — провокация российской власти. Не верь лживым СМИ" и другие.

Ранее сообщалооь, что в связи с резким обострением боевых действий и российской агрессии на Донбассе во многих странах мира и Европы представители украинских общин будут пикетировать посольства РФ.

фото: valenik.ru; Facebook