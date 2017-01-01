"Украина – буфер". Польский священник и публицист назвал украинских националистов демонами

Церковный историк Тадеуш Исакович-Залесский убежден, что Украине в польской политике отводится незначительная роль.
Об этом он сказал в интервью польскому изданию Sieci, передает inosmi.info.
По словам польского публициста, Польша никогда не воспринимала Украину всерьез и сейчас во внешней политике двух соседних государств прослеживается аналогичная тенденция. Однако поддержание независимой Украины выгодно для польских властей, поскольку это позволяет держаться подальше от России.
"Сейчас украинский восток и юг в какой-то мере уравновешивают националистический запад, но, если Украина распадется, у наших границ появится агрессивное, однозначно националистическое государство, занимающее антипольскую позицию. Мы занимаемся самоуспокоением, говоря, что бешеная собака кусает соседа, а не нас. В 1930-х в варшавских кабаре Гитлера тоже не воспринимали всерьез и шутили на его тему. На Украине, однако, пробуждаются демоны", - убежден он.
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Залесский подчеркнул, что буферная роль Украины настолько выгодна Польше, что руководство страны даже готово закрыть глаза на многие антипольские процессы в украинском обществе. Для хороших отношений с Киевом польская власть порой согласна на фальсификацию истории.
"Советник президента Дуды Анджей Зильбертович сказал недавно, что стремление к правде должно отойти на второй план ради интересов безопасности", - сказал собеседник.
Однако Залесский убежден, что такой план руководства Польши не осуществим, поскольку они боятся правды. В отличие, например, от президента Израиля, который упомянул в своем выступлении в Верховной Раде о роли украинских граждан во время трагических событий Холокоста.
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