Украина должна получить надежду на интеграцию в НАТО — Парламентская ассамблея Альянса

Главными угрозами НАТО названы Россия и терроризм.

Состоялась Парламентская ассамблея НАТО twitter.com/APUkraine

В итоговой декларации весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО говорится о том, что Грузия и Украина должны получить надежду на интеграцию в Североатлантический альянс

При этом в заявлении содержится призыв к странам Альянса предоставить Боснии и Герцеговине план реформ по подготовке к ее членству в НАТО.

Кроме того, парламентарии обратились к лидерам Альянса с призывом продемонстрировать "единство и сплоченность" на саммите в июле и показать, что организация остается надежной перед лицом угроз безопасности. Главными угрозами были названы Россия и терроризм.

Члены ПА НАТО считают, что необходимо противостоять и противодействовать политике Москвы, направленной на дестабилизацию в странах, которые являются союзниками и соседями членов Альянса. При этом с Россией необходимо вести "конструктивный диалог", сказано в декларации.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что ожидает скорейшего решения языковой проблемы между Украиной и Венгрией.

Напомним, Венгрия не раз блокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. В феврале Будапешт заблокировал второе министерское заседание НАТО.

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