Украина и Грузия могут стать членами НАТО вопреки действиям России - Heritage Foundation

НАТО предложили пересмотреть пункты устава о совместной защите.

Люк Коффи. Фото: Голос Америки Голос Америки

Грузия, а вслед за ней и Украина могут претендовать в будущем на. Такоим убеждением поделился директор Центра внешнеполитических исследований Heritage Foundation Люк Коффи.

Он отметил, что Грузия уже соответствует требованиям НАТО, а ее сотрудничество с трансатлантическим альянсом является чрезвычайно активным, проблемой остается то, что вступление в Альянс может означть войну с Россией из-за оккупированных территорий.

"Сегодня политика России в Грузии и Украине заключается в том, чтобы держать эти страны вне ЕС и НАТО. Они думают, что нелегальная оккупация частей этих стран - лучший путь помешать их вступления в ЕС и НАТО. Но мы должны убрать это", - цитирует Коффи Голос Америки.

Выходом из ситуации, по его мнению, могут стать изменения в статью 6 устава НАТО, который определяет какие именно территории попадают под действие статьи пятой, и временно исключить оккупированые Россией территории из-под действия требований совместной защиты.

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"Это посылает очень мощный сигнал Москве, что прогресс по сближению с евроатлантическим сообщаеством не остановится только потому, что она где-то вмешалась - в Крыму, Восточной Украины, Цхинвали, Абхазии или Приднестровье", - подчеркнул Коффи.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году нет перспектив вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.