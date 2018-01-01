"Украина и оппозиция". Губернатор Аман Тулеев записал первое после пожара видеобращение для жителей Кемерово

Ролик был опубликован на портале YouTube.

Тулеев с подчиненными Скриншот из видео

Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области, через трое суток после крупномасштабного пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унесшего жизни многих людей, обратился к жителям региона посредством видеообращения.

Причем чиновник около половины хрономентража ролика посвятил разговорам об "оппозиционных силах" и в стиле "посмотрите, что на Украине".

По мнению Тулеева, вокруг трагедии "определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей".

"Посмотрите, Украина, телефонный хулиган этот обзванивает наши морги, говорит, что примите, и уже число погибших насчитывает 700 человек", -сказал он.

Кроме того, губернатор Кемеровской области рассказал в виодеообращении о суммах компенсации для родственников погибших, но не стал приносить свои извинения, как было днем ранее – с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, ранее управляющая ТЦ "Зимняя вишня" озвучила свою версию трагедии.