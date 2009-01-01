Украина и Польша подписали языковое соглашение

Порошенко подписал закон "Об образовании", языковые положения которого вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Обозреватель

Минобразования Украины и Польши подписали соглашение о языке обучения нацменьшинств согласно принятой в Украине реформе образования.

Об этом пишет УНИАН.

Вице-премьер-министр и министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заявляет, что с Украиной было найдено взаимопонимание в отношении закона об образовании в Украине в части языков национальных меньшинств.

"Сегодня, как только что я узнал, было подписано взаимопонимание — заявление руководителей образовательных ведомств после прошедшего на прошлой неделе очень плодотворного визита госпожи министра Залевской в Украину и достигнутого с украинской стороной взаимопонимания", — сказал Глиньский на брифинге в Киеве.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", языковые положения которого (ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии. Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык — украинский. Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в частности с Советом Европы. 28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил ст. 7 закона "Об образовании" на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение по закону будет готов к декабрю.

Напомним, ранее Киев и Варшава договорились по вопросу обучения польского нацменьшинства в Украине.