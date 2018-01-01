Украина и Польша провели переговоры по "антибандеровскому" закону: подробности

Украинскую делегацию возглавил вице-премьер Павел Розенко, а польскую - вице-премьер Павел Глинский.
"Переговоры завершены. Но не закончены. Затронули ряд важных для украино-польских отношений вопросов − угрозы нового закона, права украинцев Польши, восстановление разрушенных памятников, проведение совместных мероприятий − конференций, поисковых работ", — написал украинский чиновник на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.
Напомним, ранее польский президент Анжей Дуда передал "антибандеровский закон" Конституционному суду.