Военный эксперт спрогнозировал обострение на Востоке после ЧМ-2018

На Донбассе возможно обострение ситуации, считает Жданов.

После ЧМ-2018 агрессивность политики России будет нарастать, полагает эксперт syl.ru

После окончания Чемпионата мира по футболу 2018 (завершиться 15 июля) агрессивность политики Российской Федерации будет нарастать по мере приближения президентских выборов в Украине (запланированы в 2019-м).

Для европейских стран прямой угрозы нет, поскольку есть "мальчик для битья" — страна Украина, рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время чата на "Главреде".

"После относительного снижения интенсивности в период проведения Чемпионата мира по футболу и с приближением очередной годовщины Независимости Украины (отмечается 24 августа — Ред.) мы вполне можем наблюдать всплеск военной активности на востоке страны", — отметил он.

По словам Жданова, "в "кольце" мы не окажемся, так как у нас не менее 30% границы с Евросоюзом и, соответственно, с НАТО". "Что касается вероятности подготовки к широкомасштабной войне, то на сегодняшний день в Российской Федерации отсутствуют признаки такой деятельности", — добавил эксперт.

"Есть общая тенденция по наращиванию военной мощи на западных рубежах России, но это как сдерживающий фактор приближения НАТО к российским границам", — заявил собеседник издания.

Ранее Олег Жданов выразил мнение, что России широкомасштабная война с Украиной не выгодна, в случае наступления, на территории нашей страны россияне увязнут в затяжном позиционном противостоянии.

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