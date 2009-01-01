Украина — не Россия, Барселона — не Мадрид. Почему в Каталонии не любят фламенко и кастаньеты

Мирная борьба за независимость продолжается довольно долго, говорит Ксения Тимощук.

Танец с кастаньетами liveinternet.ru

, провели запрещенный Мадридом референдум, вышли на многотысячные митинги протеста и организовали массовую забастовку, потому что являются народом, отличным от испанцев.

Об этом "Главреду" рассказала художница Ксения Тимощук, живущая в Каталонии уже 17 лет.

"Если просто, то мне объясняют коротко: каталонцы хотят избавиться от оков Мадрида так же, как и в свое время Украина хотела избавиться от оков Москвы", — говорит украинца.

"Но, если без шуток, то мирная борьба за независимость продолжается довольно долго и каталонцам, несмотря на жесткие репрессии и запреты в проявлениях националистических взглядов (речь идет о периоде диктатуры Франко), удалось сохранить все для создания полноценной нации — язык, культуру, самосознание и территории", — продолжает Ксения.

Она привела несколько наблюдений отличия каталонцев от испанцев: "Каталонцы не любят, когда им навязывают культуру и традиции Испании, например, фламенко, тряпичные сувениры в севильской одежде и кастаньеты. Это все равно, что украинцам — хоровод, кокошник и матрешки".

"Каталонцы воспитаны, вежливы и толерантны, но им так же, как и украинцам не нравится насилие со стороны государства в отношении мирных граждан. Им неприятно слышать возгласы испанцев: "A por ellos!" (На них!), когда Мадрид отправлял свой "беркут" в Барселону. В этом контексте, это не раздается, как обычный футбольный сленг, потому что звучит без "ole-ole-ole", — заметила художница.

"Они также не хотят платить самую большую часть налогов, а взамен получать маленькие подачки от государства. Они считают себя способными самостоятельно финансировать себя и до сих пор были согласны на справедливые расчеты, на что не согласился Мадрид и Испания", — добавил Ксения.

По ее словам, каталонцы желают мирного решения конфликта и справедливого распределения госресурсов: "Каталонцы считают, что тот, кто больше работает, должен больше иметь. И это не из-за жадности, это вопрос достоинства и справедливости".

На вопрос о том, чем ситуация в Каталонии отличается от ситуации на Донбассе, Тимощук заметила: "Это совершенно разные политические ситуации. Так же, как определение: "каталонский национализм" и "донбасской национализм", "каталанский язык" и "донбасский язык", "каталонская кухня" и "донбасская кухня"".

Ксения подчеркнула, что Украине трудно становиться на какую-либо сторону: "Всем понятно, что нашей стране теперь нужна политическая поддержка Испании и Евросоюза, что политический враг Украины ожидает любого повода, чтобы скомпрометировать Украину. И тот факт, что путают понятия каталонского и донбасского сепаратизма, создает неловкое положение для Украины в определении с кем остаться".

"На бытовом уровне лично мне тоже неудобно, когда меня спрашивают: "Ты за кого?" Я ни за кого, потому, что считаю себя украинкой, которая здесь только в гостях, но всегда чувствует себя, как дома. Я — за мирные методы решения любых проблем и считаю каталонцев способными решить национальные вопросы достойно и мирно", — подытожила Ксения Тимощук.

Больше о протестах в Испании читайте в авторской статье Татьяны Катриченко: "Каталония глазами украинцев: мирные протесты и искренняя вера в свободу от Мадрида".

фото: liveinternet.ru