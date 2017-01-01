Украина опередила Россию по росту экономики

Уровень инфляции в Украине опередил и без того неутешительные прогнозы НБУ.

В следующем году Нацбанк ожидает замедления роста ВВП.

По итогам 2017 года Украина опередила России в показателе роста экономики. Такие данные следуют из отчетов Национального банка Украины и Росстата.

Как отмечается в отчете НБУ, опубликованном на сайте регулятора, рост внутреннего валового продукта в прошлом году составил 2,1 процента. При этом отмечается, что в предстоящих 2019 и 2020 годах ожидается замедление роста ВВП.

Уровень инфляции на Украине в 2017 году составил 13,7 процента, превысив цель Нацбанка на уровне восьми процентов. По прогнозу регулятора, в 2018 году инфляция в стране останется высокой, однако в будущем может начать снижаться.

Прирост прямых иностранных инвестиций в январе-октябре составил более 2 млрд долларов, из которых 22% составило переоформление долга в капитал, отмечал в конце прошлого года Кабмин.

В то же время, согласно отчету Росстата, в минувшем году рост ВВП России составил 1,5 процента при ожиданиях Минэкономразвития в диапазоне от 1,4 до 1,8 процента. При этом инфляция в 2017 году стала самой низкой в новешей истории, составив 2,5 процента.

Ранее во Всемирном банке спрогнозировали, на сколько экономика Украины подрастет в 2018-м. В то же время Международный валютный фонд преддупредил, что в 2018 году инфляция в Украине ускорится, что приведет к росту цен.