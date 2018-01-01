Украина производит и поставляет в РФ синтетические наркотики — МВД России

В наркобизнесе появился "украинский фактор", подчеркнули в МВД РФ.

Украину обвинили в наркотрафике gidmed.com

Украина занимается производством и поставками в Российскую Федерацию синтетических наркотиков, заявил статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов сказал в ходе парламентских слушаний в Госдуме РФ.

"Мы говорим о том, что у нас появилась нова страна, которая производит и организует наркотрафик, — это Украина, к сожалению", — заявил Зубов.

По его словам, граждане Украины являются главными распространителями синтетических наркотиков на территории РФ, сообщает УНИАН.

Кроме того, граждане Украины производят такие наркотики и непосредственно в России, заявил Зубов.

"Соответственно, такой же поток следует и в Европу", — отметил замглавы МВД РФ.

По его словам, это вопрос, который, видимо, будет подниматься в ближайшее время, и РФ всем своим зарубежным партнерам будет рекомендовать отслеживать его.

Зубов утверждает, что недавно был в командировке в Аргентине, и министр общественной безопасности этой страны признал, что в наркобизнесе появился "украинский фактор".

При этом он заявил об усилении сотрудничества с украинскими правоохранители в вопросах обмена информацией.

Напомним, 1 декабря 2017 г. уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что на территории России с различным процессуальным статусом в заключении удерживаются более 2,2 тыс. украинцев.