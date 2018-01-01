Украина, снижение рисков. Столтенберг сказал, о чем говорил с Лавровым

Генсек НАТО заявил, что подчеркнул важность выполнения Минских договоренностей.

Йенс Столтенберг поговорил с Сергеем Лавровым об Украине Reuters

В немецком Мюнхене генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым

Собеседники, в частности, обсудили ситуацию в Украине, снижение рисков, рассказал генсек после мероприятия, пишет УНИАН.

По словам Столтенберга, "было полезно встретиться с Лавровым".

"Мы обсудили, главным образом, Украину, снижение рисков, прозрачность и будущее политического диалога между НАТО и Россией... Я подчеркнул важность выполнения Минских договоренностей (для урегулирования конфликта на Донбассе — Ред.)", — заявил он.

Генсек добавил, что "политический диалог особенно важен, когда ситуация такая сложная, как сейчас". "… ситуация в Украине является основной причиной ухудшения отношений между НАТО и Россией", — подчеркнул Столтенберг.

Ранее сообщалось, что в Германии в кулуарах 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности глава Министерств иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с Сергеем Лавровым.