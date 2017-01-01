Украина усилит охрану дипучреждений за рубежом после нападения на посольство в Греции

В Афинах забросали двор дипучреждения коктейлями Молотова.
"Мы понимаем, что за 4 года войны ситуация с безопасностью наших дипучреждений за границей требует пересмотра условий охраны. Мы будем усиливать защиту для обеспечения надлежащих условий работы сотрудников посольств", — заявила она.
По словам спикера, нападавшие в Афинах забросали двор дипучреждения коктейлями Молотова, которые не загорелись. Пожарные службы и правоохранители быстро прибыли на место происшествия. Никто из сотрудников посольства не пострадал.
Беца также сообщила, что в результате поджога частные автомобили сотрудников посольства были существенно повреждены и не подлежат ремонту, передает "Громадське".
Кроме того, по ее словам, нападавшие предположительно были радикалами под влиянием России, ведь информация о нападении сначала появилась не в греческих СМИ, а на пророссийских сайтах. Сейчас украинское посольство в Афинах круглосуточно охраняется греческой стороной.
Напомним, в марте 2017 года в столице Ливии Триполи здание посольства Украины было повреждено в результате случайного взрыва, жертв не было.