Украина заняла 11 место в списке экспортеров оружия. Главный рынок сбыта - Россия

Такие показатели были обеспечены 2014-м годом.

Украинский танк "Оплот". УНИАН

Украина заняла 11 место в списке мировых экспортеров оружия за последние пять лет, обеспечивая 1,7% всего мирового экспорта.

Такоие данные опубликовал Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI). При этом основным рынком экспорта украинских вооружений остается Российская Федерация (с учетом официальных договоров, проведенных до начала действия запрета на экспорт в Россию товаров военного предназначения в 2014-м году - ред.), сообщает "Новое время".

Важнейшим покупателем США является Саудовская Аравия - 18% американского экспорта оружия поставляется в эту страну.

Причем доля военных расходов США составляла 3,3% от ВВП 2016 года. По сравнению с периодом 2008-2012 годов американский экспорт оружия вырос на 25%.

Лидерами продаж вооружения являются США, Россия и Франция. Инфографика: Новое время

Вторым в мире экспортером оружия является Россия, ее доля составляет 22% за последние пять лет (по сравнению с 2008-2012 годами российский экспорт оружия сократился на 7,1%). Всего - 35% - российского оружия поставляется в Индию. Доля военных расходов России составляет 5,3% ее ВВП 2016 года.

На третьем месте среди мировых экспортеров оружия Франция. Она обеспечила 6,7% мирового экспорта за последние пять лет. Потребителем 25% продаваемой Францией оружия является Египет. По сравнению с 2008-2012 годами Франция нарастила экспорт оружия на 27%. Доля военных расходов в ВВП Франции 2016 составила 2,3%.

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