Украина заняла 11 место в списке экспортеров оружия. Главный рынок сбыта - Россия

Такие показатели были обеспечены 2014-м годом.
Такоие данные опубликовал Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI). При этом основным рынком экспорта украинских вооружений остается Российская Федерация (с учетом официальных договоров, проведенных до начала действия запрета на экспорт в Россию товаров военного предназначения в 2014-м году - ред.), сообщает "Новое время".
Важнейшим покупателем США является Саудовская Аравия - 18% американского экспорта оружия поставляется в эту страну.
Причем доля военных расходов США составляла 3,3% от ВВП 2016 года. По сравнению с периодом 2008-2012 годов американский экспорт оружия вырос на 25%.
Вторым в мире экспортером оружия является Россия, ее доля составляет 22% за последние пять лет (по сравнению с 2008-2012 годами российский экспорт оружия сократился на 7,1%). Всего - 35% - российского оружия поставляется в Индию. Доля военных расходов России составляет 5,3% ее ВВП 2016 года.
На третьем месте среди мировых экспортеров оружия Франция. Она обеспечила 6,7% мирового экспорта за последние пять лет. Потребителем 25% продаваемой Францией оружия является Египет. По сравнению с 2008-2012 годами Франция нарастила экспорт оружия на 27%. Доля военных расходов в ВВП Франции 2016 составила 2,3%.
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