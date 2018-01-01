Украинцы массово отказываются ехать на заработки в Польшу

Для Украины это грозит ростом цен на польские ягоды.

350 тыс. украинцев работает в Польше официально. Скрин с видео ТСН

По последним социологическим данным, треть украинцев не хочет работать в Украине, а мечтает уехать работать за границу.

Одной из наиболее привлекательных стран для заработка остается Польша. По данным польской стороны, уже 350 тыс. украинцев работает в их стране официально.

Особенно популярны среди украинцев сезонные работы по сбору различных ягод, фруктов и овощей. Но в этом сезоне украинцы отказываются ехать в Польшу. Причина – отказ в официальном трудоустройстве.

В связи с этим поляки рискуют потерять не только урожай клубники, но еще и малины и вишни.

Для Украины же это грозит ростом цен на польские ягоды нового урожая.

Ранее журналисты рассказали, как поляки "кидают" украинцев. Найти работу украинцам можно прямо на автовокзале Варшавы.

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