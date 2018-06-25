Украине осталось выполнить два требования для разблокировки Венгрией комиссии с НАТО — Сийярто

Украинское государство начало консультации с представителями венгерского меньшинства, отметил глава МИДа Венгрии.

Петер Сийярто сказал, что наша страна уже выполнила одно из трех требований для разблокировния Будапештом комиссия Украина-НАТО EPA/UPG

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Украина уже выполнила одно из трех требований его страны для отмены ее вето на проведение заседания комиссии украинское государство-НАТО.

Наша страна начала консультации с представителями венгерского меньшинства, рассказал чиновник в интервью "Европейской правде" и подчеркнул, что два других условия не изменились.

"Первое условие — переходный период относительно языка образования должен быть продлен до 2023 года, и за это время вы должны договориться с меньшинством о том, какие именно изменения будут внедрены", — добавил собеседник.

По его словам, "второе условие, которое также полностью соответствует предложениям Венецианской комиссии — норма о языке обучения не должна распространяться на частные школы".

Ранее Петер Сийярто говорил, что Венгрия будет блокировать для Украины возможность вступить в НАТО до того момента, пока Киев не "восстановит в правах национальные меньшинства". Министр говорил, что по правам, в частности, "ударил" закон об образовании.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram