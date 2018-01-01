Украинец убил молдаванина, обозвавшего его "хохлом"

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.
Поводом для драки стало слово "хохол", которым жертва обозвал нападавшего, пишет молдавское издание Publika.md.
Инцидент произошел в субботу, 26 мая возле бара на улице Гутман. Жертва, 43-летний гражданин Молдовы Алексей Гунта, был обнаружен лежащим на тротуаре возле входа в паб в бессознательном состоянии. Бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу "Бейлинсон".
По подозрению в убийстве Гунты был задержан 21-летний гражданин Украины Дмитрий Тиклиян. Его причастность подтверждает запись камер наружного наблюдения, установленных рядом с пабом.
По словам очевидцев, Тиклиян и Гунта поссорились возле входа в паб. В ходе ссоры Гунта обозвал Тиклияна "хохлом", после чего тот полез в драку - украинец несколько раз ударил Гунту рукой в голову. В ходе следствия он признался, что действительно избил молдаванина за то, что тот назвал его "хохлом".
Тиклиян заключен под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.
Ранее сообщалось, что поход в магазин за продуктами оказался смертельным для 32-летнего жителя Житомира Олега Ровкова - покупая продукты, парень высказал работникам супермаркета свои претензии по поводу плохого и медленного, по его мнению, обслуживания. За это при выходе на улицу парня убили.
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