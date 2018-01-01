Украинка обвинила бренд Zara в плагиате, фото

Ксения Шнайдер заявила, что испанская компания украла ее принт.
Доказательства она опубликовала в своем профиле Instagram. Она отметила, что принт "Sample. Not For Sale" ("Образец. Не для продажи") был создан еще в 2016 году для ее коллеции весна/лето "SS17". Этот принт участвовал в рекламных кампаниях Ksenia Schneider и периодически печатался на одежде. В то же время Zara Kids выпустил желтый свитшот с надписью Sample Not For Sale.
Владелец сети Inditex Group, которому принадлежит марка Zara, пока никак не отреагировал на претензии со стороны Шнайдер.
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