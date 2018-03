Украинка обвинила бренд Zara в плагиате, фото

Ксения Шнайдер заявила, что испанская компания украла ее принт.

Новый свитшот в линейке Zara.

Украинский дизайнер Ксения Шнайдер обвинила популярный лейбл Zara в плагиате. По ее словам, ее принт испанский произодитель одежды использовал в новой коллекции бренда.

Доказательства она опубликовала в своем профиле Instagram. Она отметила, что принт "Sample. Not For Sale" ("Образец. Не для продажи") был создан еще в 2016 году для ее коллеции весна/лето "SS17". Этот принт участвовал в рекламных кампаниях Ksenia Schneider и периодически печатался на одежде. В то же время Zara Kids выпустил желтый свитшот с надписью Sample Not For Sale.

Владелец сети Inditex Group, которому принадлежит марка Zara, пока никак не отреагировал на претензии со стороны Шнайдер.

Футболка из коллекции Ксении Шнайдер, принт которой использовала Zara.

