Украинке размололо руку на заработках в Польше: видео

Инцидент был бы не столь трагичен, будь работодатель женщины чуть менее жадным.

Пострадавшая в больнице Скриншот из видео

Жительница Волынской области Алена Романенко лишилась левой руки, будучи на заработках в Польше.

О шокирующем инциденте сама пострадавшая рассказала в видеоролике, опубликованном ее супругом Андреем на портале YouTube.

В декабре прошлого года она работала в прачечной, расположенной в городе Любань, неподалеку от Познани. Руку женщины внезапно затянуло в стиральную машину. Кроме того, прибывшие на место происшествия медики и спасатели не сразу смогли вытащить конечность. Хозяин прачечной активно протестовал против того, чтобы стиралку разрезали.

"Приехала скорая, начали мне сразу колоть обезболивающие, но они не помогали. Боль была просто ужасной. И когда спасатели хотели резать машину, владелец прачечной сказал, что этого категорически нельзя делать. А спасатели сказали - тогда как можно этого человека спасти?", — рассказала пострадавшая.

Соответственно, стиральную машину начали разбирать по частям и лишь после того, как этот процесс был окончен, конечность удалось освободить. В конечном итоге, из-за полученных травм медики были вынуждены по предплечье ампутировать руку Романенко. По их словам, если бы не вынужденное промедление в начале, ампутация бы не понадобилась.

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