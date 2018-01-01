С появлением "Северного потока-2" украинская ГТС станет не нужна - Die Welt

Но прокачивать газ через нее все равно будут - таково желание Берлина.

Берлин, пробивая поставки через ветхую трубу Украины, рискует раздражением Москвы. Nord Stream 2 AG

После переговоров федерального министра экономики Питера Альтмайера с министром энергетики России Александром Новаком в Москве стороны достигли принципиальной договоренностях о поставках газа через ГТС Украины. Однако большая часть российского природного газа для Западной Европы будет проходить через два газопровода " Северный поток ", пишет издание Die Welt . "Главред" публикует полный перевод статьи.

После завершения переговоров с несколькими министрами российского правительства Альтмайер отметил, что "Северный поток-2" можно построить с учетом "законных интересов безопасности Украины". Министр энергетики России Новак подтвердил, что "в вопросах поставок газа будет решение". Поэтому российское правительство соглашается с тем, что часть поставок природного газа будет по-прежнему перекачиваться на запад через трубопроводы Украины. На такой гарантии для Украины настаивало немецкое правительство.

Украинские трубопроводы станут не нужны

На этой неделе на встрече канцлера Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным в Сочи будет достигнута окончательная договоренность по поставкам газа, и спор будет разрешен. Около трети природного газа, потребляемого в Европейском союзе (ЕС), поступает из России, что означает, что поставки из Москвы имеют решающее значение для поставок тепла и поставок химической промышленности в Западной Европе.

Politico "Северный поток-2" не должен быть построен

Транзит газа вызвал напряженность, поскольку проект трубопровода "Северный поток-2" уже находится в стадии реализации. Новые трубы проходят параллельно с "Северным потоком-1" через Балтийское море и заканчиваются в Грайфсвальде. "Северный поток-2", как и первая нитка, имеет общую пропускную способность 55 миллиардов кубометров газа в год.

Сейчас даже первый "СП" не загружен на максимум. Полное использование газопроводов "Северного потока" в ЕС устранит необходимость в украинской трубе. Киев зарабатывает около 2 миллиардов долларов в год на транспортировке газа.

"Северный поток-2" как более дешевая альтернатива

Немецкое правительство хочет стабилизировать экономику Украины, это означает, что страна должна и дальше получать доход от транспортировки газа. Чем выше доход Украины, тем сильней экономика страны, тем она более устойчива к российскому влиянию, полагают в Берлине.

The National Interest Киев беспокоится только о своих деньгах за транзит

Федеральное правительство в принципе выступает за реализацию "Северного потока-2", поскольку транспортировка газа по этому маршруту дешевле, чем через Украину. Добыча газа в России все больше смещается на север, поскольку месторождения в Западной Сибири практически исчерпаны. Путь через Балтийское море в Германию в среднем на 1000 километров меньше, чем в случае использования трубы Украины.

Соответственно газ, который поступает через "СП", дешевле. Решение Берлина, который пробивает поставку через ветхую трубу Украины и даже рискует раздражением Москвы, политически обоснован. Из-за поддержки сепаратистов на Донбассе и аннексии Крыма политики хотят положить конец экспансионистским устремлениям в Москве. И есть проверенная на практика закономерность: чем крупней государственные доходы стран Восточной Европы, тем выше экономический рост и, следовательно, рост благосостояния, тем меньше влияния России.

DPA Министр экономики Германии едет в Украину продавливать "Северный поток-2"

Но приверженность Берлина Украине имеет еще одну причину - и это Дональд Трамп. Он резко критиковал проект Nord Stream. Для президента США тесное сотрудничество между ЕС и Россией – это заноза в принципе, но прежде всего потому, что американцы желают продавать в Европу гораздо больше своего сжиженного природного газа (СПГ). Он по-прежнему неконкурентоспособен из-за высоких цен. Чем больше будет хороших газопроводов из России, тем дешевле будет сибирский газ, и, значит, у СПГ нет никаких шансов.

Американцы добывают свой газ методом гидроразрыва, они сидят на огромных избыточных запасах, поскольку сжижение и транспортировка через океан дорогая. Поэтому на Америку давит необходимость продавать свой СПГ за пределами США. Вот почему Трамп сражается с "Северным потоком" там, где только может. Кроме того, США позиционируют себя защитником Украины и поддерживают киевские власти. "Если мы сейчас полностью переориентируемся на "Северный поток", есть большой риск того, что американцы объявят бойкот финансированию и наложат на него санкции", - говорят в правительственных кругах Германии. А на подобный риск там идти не хотят.

Альтмайер возвращается в Украину

Пока непонятно, какие есть гарантии поставок для Украины. По-прежнему необходимо обсудить, сколько газа будет проходить через Украину в будущем, что Киев может потребовать и насколько долгими будут контракты. В настоящее время ГТС страны имеет пропускную способность около 100 миллиардов кубометров газа в год. Но Киев должен быть готов, что в будущем будет использоваться только часть этих мощностей для поставки российского газа.

Deutschlandfunk В случае запуска "Северного потока-2" Украине придется отправиться на поклон к РФ

Детали соглашения Альмайер назвать не захотел, но целый ряд пунктов уже точно был обговорен. Неслучайно федеральный министр экономики вдруг решил после окончания переговоров лететь домой через Киев, чтобы немедленно и лично рассказать Петру Порошенко о результатах встречи с представителями российского правительства.

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