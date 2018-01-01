Украинские дети-футболисты попали в смертельное ДТП в Беларуси

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1 / 4 В Беларуси в ДТП попали украинские дети-футболисты. Фото УГАИ УВД Бресткого облисполкома.

Сегодня часть пострадавших детей будет переведена в Брестскую областную больницу.

В Беларуси в ДТП попали украинские дети-футболисты. Фото УГАИ УВД Бресткого облисполкома.

Дети из украинской футбольной команды попали в ДТП в Каменецком районе Беларуси. Один ребенок погиб, еще шестеро получили тяжелые травмы. При этом один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщается на сайте белорусского Минздрава, у всех пострадавших диагностировали черепно-мозговые травмы различной степени тяжести. Кроме того, у детей переломы и вывихи. Сегодня часть пострадавших детей будет переведена в Брестскую областную больницу.

Из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков: нейрохирург, травматолог, реаниматолог и другие специалисты, а из Минска в Каменец – детский травматолог, нейрохирург и детский анестезиолог-реаниматолог.

Авария произошла сегодня, 13 мая, около 07:00 часов на 54 км автодороги Р-98 "Каменец-Шерешево-Свислочь", вблизи д.Мартынюки.

Ранее в Киеве водитель направил фуру в столб, чтобы спасти людей: видео с места ДТП. В результате аварии в столице пострадал один человек.

Как сообщалось, что в ночь на 9 мая в Дарницком районе Киева авто Toyota RAV4 вылетело на полосу встречного движения и врезалось в фуру, водитель иномарки погиб мгновенно. Узнать больше о случившемся можно здесь.

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