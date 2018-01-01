"Украинские военные - герои". Грибаускайте поговорила с Трампом об Украине

Литовский лидер отметила, что разговор был посвящен безопасности региона.

Даля Грибаускайте рассказала Дональду Трампу о ситуации в Украине Reuters

Президент Литвы Даля Грибаускайте провела частный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в котором коснулась вопроса военного конфликта в Украине.

"Я сказала Трампу, что Ваши (украинские) военные являются героями, и что они могут бороться за свою страну, за независимость, и что Украина создала вооруженные силы, которые способны себя защитить", - цитирует главу литовского государства "Голос Америки".

По словам Грибаускайте, в рамках разговора она обсудила с Трампом безопасность в регионе. Президент США спросил в ходе диалога о украинских военнослужащих и о том, как в целом Украина защищается.

"Мы говорили о поведении России, безопасности Украины и, конечно, о поддержке Украины", - добавила она.

Напомним, ранее Грибаускайте заявила, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер"в Калининградской области несут угрозу половине государств Европы.