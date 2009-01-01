Украинский генерал оценил вероятность войны РФ с Китаем

У России продолжается снижение потенциала мирового лидера, говорит Игорь Романенко.

Игорь Романенко Главред

Пытаясь показывать видимость стратегических союзных отношений с Поднебесной, руководство Российской Федерации не замечает воинственных приготовленийу своих границ.

Об этом генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал на чате в "Главреде".

"Сейчас Россия попала в большую экономическую зависимость от Китая. Кроме того, Россия значительно ограничена в мощных союзнических силах, государствах. Для этого в ближайшее время будет пытаться, несмотря на все, хотя бы показывать видимость стратегических союзных отношений с Китаем", — подчеркнул военный эксперт.

"Большие массы китайцев уже работают на территории Зауралья и Сибири. Расположение стратегических китайских ядерных ракет вблизи границ России было (почти) не замечено руководством и дипломатами России. Это отражает продолжение снижения потенциала России как мирового лидера", — резюмировал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Напомним, российский политолог Михаил Савва рассказал, как Китай без войны может забрать территории РФ.

Также напомним, украинский военный эксперт Олег Жданов отмечал, что за последние два года Китай значительно усилил свои военные позиции вдоль границы с РФ и в случае вооруженного конфликта удар по России будет значительным.