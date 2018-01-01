Украинскому журналисту отказали в аккредитации в Польше, опубликован документ

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1 / 2 Украинскому журналисту отказали в аккредитации (zaxid.net)

Отказ может быть связан с позицией журналиста относительно скандального закона о Институте национальной памяти.

Корреспонденту украинского еженедельника "Деловая столица" в Варшаве Игорю Исаеву отказали в аккредитации в Министерстве иностранных дел Польши.

Исаев обнародовал соответствующее письмо-отказ польского министерства на своей странице в Facebook.

Сам Исаев является гражданином Польши украинского происхождения. По его словам, он работал по аккредитации от польского ведомства с 2016 года, но в этом году МИД тянул с продолжением аккредитации.

"Сначала говорили, что спецслужбы затягивают с проверкой, а потом пригласили на разговор в МИД. Сегодня в МИД госпожа Магдалена Борисевич вручила мне отказ в продолжении аккредитации, повторяя, что это решение директора пресс-службы Артура Льомпарта и больше она ничего не знает", — сообщил Исаев.

Журналист обратился в МИД Польши с просьбой объяснить отказ, но там ответили, что не должны обосновывать свое решение.

Исаев убежден, что отказ может быть связан с его персональной позицией относительно скандального закона о Институте национальной памяти.

"Польскому МИД не мешает, что его аккредитации имеют несколько журналистов кремлевских СМИ ("Россия сегодня", например). Помешал я, потому что — подозреваю — публично выступил против нового закона об Институте национальной памяти Польши, его польский МИД защищает как невинность", — написал Исаев.

Напомним, ранее в Польше поставили условия Украине для возобновления сотрудничества институтов нацпамяти.