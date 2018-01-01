Украину обязали выплатить компенсацию девушке, жарившей яичницу на "Вечном огне"

Такое решение вынес Евпропейский суд по правам человека.

Анна Синькова ТСН

Общественная активистка Анна Синькова выиграла в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) дело против государства Украины.

Судьи обязал государство выплатить четыре тысячи евро компенсации Синьковой за ее арест после проведения перформанса с жаркой яичницы на "Вечном огне" в Киеве.

"Суд постановил, что государство-ответчик (Украина) должно выплатить заявителю 4000 евро плюс любые налоги, которые могут подлежать возмещению в качестве компенсации морального ущерба в валюте государства-ответчика", – говорится в тексте решения ЕСПЧ.

Однако, Европейский суд по правам человека отклонил жалобу Синьковой по ключевым пунктам. В ЕСПЧ не увидели убедительных аргументов в пользу того, что ее дело имело признаки политического преследования. Кроме того, как отмечают судьи, осуждение за надругательство над захоронением никак нельзя считать ограничением свободы слова. Суд отметил, что "вечный огонь" - это не "просто газ", как это утверждала Синькова.

Напомним, Анна Синькова – участница организации "Братство Святого Луки" - была задержана 16 декабря 2010-го в парке Славы в столице Украины. На монументе "Вечный огонь" Синькова и несколько человек жарили яичницу с сосисками, позиционируя это как "акцию протеста и патриотизма". Впоследствии видеозапись инцидента была опубликована на YouTube. Синькову арестовали по обвинению в хулиганстве. Суд признал ее виновной в осквернении могилы и приговорил к трем годам условно.