Укрепление восточного фланга НАТО. Вслед за танками США перебросили в Польшу сотни солдат

Самолеты доставили 250 американских солдат в город Вроцлав.

США перебросили в Польшу сотни солдат euroradio.fm

В Польшу прибыли первые военнослужащие из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США.

Об этом сообщило польское информационное агентство PAP, сообщает "Укринформ".

Сообщается, что самолеты доставили 250 солдат в город Вроцлав.

Они будут размещены в городе Жагань на западе страны. В Польше будет дислоцирована основная часть бронетанковой бригады, которая укрепит восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve. Здесь же будет находиться и штаб-квартира бригадной группы.

В отличие от других подразделений армии США, дислоцированных в Германии и Италии, 3-я бригада будет размещена отдельными подразделениями на ротационном принципе в разных странах Восточной Европы.

В первую очередь, кроме Польши, американских солдат могут принять Румыния, Болгария и Литва. Большая часть техники будет размещена в Германии, Бельгии и Нидерландах. Личный состав бригады и техника будут меняться каждые девять месяцев.

Напомним, ранее США перебросили в Германию танки и пушки для защиты от российской агрессии.