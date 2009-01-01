Ультрас протестовали против независимости Каталонии, есть пострадавшие

Группа ультрас с испанскими флагами протестовали против независимости Каталонии.

Reuters

В Барселоне прошли демонстрации противников независимости Каталонии , есть пострадавшие.

Об этом сообщает медиакорпорация, созданная Женералитетом Каталонии, пишет РБК-Украина.

"Группа ультрас с испанскими флагами вышла на улицы, чтобы выразить протест против признания независимости Каталонии. На своем пути в Барселоне они напали на студию Catalunya Ràdio, они сотрудников канала BTV. Всего во время столкновений пострадали три человека", — говорится в сообщении.

Согласно информации издания, двое мужчин в возрасте 31 и 32 года подверглись нападению со стороны протестующих в центре Барселоны, их с небольшими ушибами доставили в больницу Сан-Пау. Третий получил легкие ранения во время атаки протестующих, которые ранили его в лицо.

Отмечается, что в здании, где находится студия каталонского радио, протестующие выбили окна и мешали работникам выйти из дома, пока не прибыли отряды полиции Каталонии.

Напомним, Мадрид лишил Каталонию автономии и взял на себя ответственность за ее правительство.

Как сообщалось, 27 октября каталонский парламент проголосовал за независимость региона, проигнорировав решение Конституционного суда Испании, который назвал референдум незаконным. После этого верхняя палата испанского Сената позволила правительству Мариано Рахоя ввести прямое правление в Каталонии.