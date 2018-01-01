Умер советник Путина и Ельцина Вениамин Яковлев

Яковлев был создателем системы арбитражных судов в РФ, занимая ответственные посты в юридической системе еще во время СССР.

Яковлев считается одним из соавторов российской Конституции kremlin.ru

Советник президента РФ, соавтор российской Конституции и фигурант санкционного "кремлевского списка" США Вениамин Яковлев скончался во вторник на 87-м году жизни после продолжительной болезни, в больнице. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации юристов РФ, передают росСМИ.

"24 июля после продолжительной болезни на 87-м году жизни скончался сопредседатель Ассоциации юристов России, советник президента Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный юрист РСФСР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Вениамин Яковлев... Ассоциация юристов России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Вениамина Федоровича", - сообщили в ассоциации.

Источник в окружении Яковлева сообщил, что прощание с ним пройдет в ЦКБ в четверг, 26 июля, в 11:00 мск.

Яковлев был создателем системы арбитражных судов в РФ, занимая ответственные посты в юридической системе еще во время СССР - так, в правительстве премьера Николая Рыжкова он был министром юстиции. Долгое время руководил Высшим арбитражным судом РФ, после ухода с поста руководителя суда в 2005 году был назначен советником президента РФ Путина.

Считается одним из соавторов российской Конституции.

Яковлев стал одним из фигурантов "кремлевского списка" США - списка чиновников и бизнесменов из РФ, против которых в 2018 году США ввели санкции.

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Напомним, в январе 2018 года министерство финансов США опубликовало "кремлевский доклад", перечень российских олигархов и людей из близкого окружения Владимира Путина, которые подлежат санкционному давлению. В список вошли 114 чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 представителей бизнеса.

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