Умер конструктор "Нивы" и легендарной "восьмерки"

Одной из главных побед Мирзоева по праву считается ВАЗ-2108, ставшая ныне культовой "восьмёрка".

Георгий Мирзоев. drom.ru

В возрасте 83 лет умер бывший главный конструктор "АвтоВАЗа" Георгий Мирзоев.

Об єтом рассказал Иннокентий Кишкурно, автора книги о Мирзоеве, сообщают "Новости Тольятти".

"Георгий Константинович приложил руку к разработке и запуску в серию многих автомобилей, без которых просто немыслим автопром СССР и России: УАЗ-452, УАЗ-469, ВАЗ-2121 Нива, ВАЗ-2105… Одной из главных побед Мирзоева по праву считается ВАЗ-2108, ставшая ныне культовой "восьмёрка", в своё время запустившая новую эру отечественного автомобилизма", — написал Кишкурно.

Мирзоев занимал должность главного конструктора "АвтоВАЗа" с 1976 по 1998 годы, в последние годы он занимался разработкой автомобилей на альтернативных видах топлива.

В последние годы Георгий Мирзоев активно занимался разработкой автомобилей на альтернативных видах топлива.

Похороны состоятся в Москве. Дата, время и место уточняются.

Напомним, 10 февраля, скончался директор Института философии Мирослав Попович.