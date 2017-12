Умер "ужасный доктор Корнелиус" из "Звездных войн"

В возрасте 87 лет умер британский актер Элфи Кертис, сыгравший доктора Корнелиуса Эвазана в фильме "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда".

В четвертом эпизоде персонаж Кертиса с изуродованным лицом появляется в небольшой сцене в забегаловке города Мос-Эйсли на Татуине. Он хвастается перед Люком Скайуокером, что приговорен к смертной казни в 12 звездных системах, сообщает The Hollywood Reporter.

Кертис родился в Лондоне в 1930 году. На экранах дебютировал в первой половине семидесятых — в сериалах. Dr. Evazan — его третья роль.

История доктора Эвазана рассказана в различных дополнительных материалах по вселенной Звездных войн: он занимался хирургией, но умышленно причинял пациентам страдания, в результате чего они изуродовали ему лицо. Персонаж также появился и в спин-оффе "Изгой-один: Звездные Войны. Истории".

Помимо Star Wars, Элфи Кертиса можно видеть эпизодической ролью в "Голове-ластике" Линча, сериалах "Чисто английское убийство" и "Утраченная империя".

Соболезнования в связи с кончиной актера выразил его коллега Марк Хэмилл, сыгравший в "Звездных войнах" Люка Скайуокера.

По словам Хэмилла, Кертис в кадре казался ужасающим, но в жизни он был смешным и добрым, настоящим джентльменом.

ALFIE CURTIS made the #StarWars Mos Eisley Cantina scene (one of the most memorable I've ever been a part of) even MORE memorable. As horrific as he was on-camera, off-camera he was funny, kind & a real gentleman. Thanks Alf- you'll be missed. #RIP mh pic.twitter.com/laxKvbGmrd