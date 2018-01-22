Артистка скончалась в своем доме, расположенном в округе Лос-Анджелеса.

Конни Сойер скончалась в своем доме Скриншот видео с youtube.com

Во вторник, 23 января, в округе американского города Лос-Анджелес Вудленд-Хиллз в возрасте 105 лет умерла самая пожилая актриса Голливуда — Конни Сойер.

Артистка скончалась в своем доме "после невероятно долгой и плодотворной карьеры", пишет TMZ.

По данным издания, причина смерти женщины неизвестна, но, вероятно, кончина связана с ее возрастом.

Напомним, Конни Сойер родилась 27 ноября 1912 года в городе Пуэбло, росла в Окленде. Она начинала карьеру как комик и исполнитель в ночных клубах, а в конце 1940-х снялась в ряде телешоу.

Актриса продолжала работать до конца 2017 года, за свою карьеру появилась более чем в 140 картинах. Сойер больше была известна работой на телевидении, но также, в частности, снялась в фильмах "Тупой и еще тупее", "Когда Гарри встретил Салли" и "Ананасовый экспресс".