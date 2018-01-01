Уничтожены танки и бронетехника. Стало известно о новых потерях российских наемников в Сирии

Атака американской авиации пришлась на район между Хишамом и Маратом.
Атака американской авиации пришлась на район между Хишамом и Маратом, сообщает EuphratesPost.
Отмечается, что вечером, 22 марта, были уничтожены танки, бронетранспортеры и другая техника.
По данным военного обозревателя и специалиста по Арабской весне Анатолия Несмияна, международная коалиция разбомбила в Сирии конвой правительственных войск в районе населенных пунктов Хишам и Марат в провинции Дейр-эз-Зор.
"По-видимому, выход части курдских сил из Дейр-эз-Зора на север спровоцировал на попытку повторения захвата завода Коноко. Приз, конечно, очень серьезный: довоенные мощности завода — 5 млрд кубометров попутного газа, в деньгах по текущим экспортным ценам это чуть менее миллиарда долларов", — написал он в своем блоге.
Напомним, в феврале в результате удара коалиции по войскам, поддерживающим Асада, в Дейр-эз-Зоре погибли российские наемники из ЧВК "Вагнер". По разным данным, их количество может достигать нескольких сот человек.