Уничтожены танки и бронетехника. Стало известно о новых потерях российских наемников в Сирии

Атака американской авиации пришлась на район между Хишамом и Маратом.

Российские наемники понесли новые потери в Сирии

В результате ударов авиации США в Сирии погибли десятки бойцов сирийских правительственных сил и российских военных.

Атака американской авиации пришлась на район между Хишамом и Маратом, сообщает EuphratesPost.

Отмечается, что вечером, 22 марта, были уничтожены танки, бронетранспортеры и другая техника.

По данным военного обозревателя и специалиста по Арабской весне Анатолия Несмияна, международная коалиция разбомбила в Сирии конвой правительственных войск в районе населенных пунктов Хишам и Марат в провинции Дейр-эз-Зор.

"По-видимому, выход части курдских сил из Дейр-эз-Зора на север спровоцировал на попытку повторения захвата завода Коноко. Приз, конечно, очень серьезный: довоенные мощности завода — 5 млрд кубометров попутного газа, в деньгах по текущим экспортным ценам это чуть менее миллиарда долларов", — написал он в своем блоге.

Напомним, в феврале в результате удара коалиции по войскам, поддерживающим Асада, в Дейр-эз-Зоре погибли российские наемники из ЧВК "Вагнер". По разным данным, их количество может достигать нескольких сот человек.