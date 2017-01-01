"Уничтожить их всех". Жириновский пообещал захватить Киев: видео

Если я выигрываю выборы, 20 марта над Киевом будет русский флаг, заявил скандальный лидер ЛДПР.

Жириновский пообещал захватить Киев фото: job-sbu.org

В случае своей победы на президентских выборах 18 марта одиозный российский политик Владимир Жириновский заявил о намерении захватить Киев и арестовать президента Петра Порошенко.

"Сейчас говорю: если я выигрываю выборы 18 марта, 20 марта над Киевом будет русский флаг. И все будет закончено раз и навсегда", — сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 1".

"Что делать? Уничтожить их всех. Все полностью, весь режим киевский. 23 февраля. Как Курская битва. Они хотели начать наступление в 7 утра, а мы артподготовкой в 5 утра, в 4:30, все позиции уничтожили. Разведка доложит, когда начнутся бомбардировки Донбасса, Луганска. За два часа до бомбардировок все воинские части Украины должны быть уничтожены полностью, сожжены. Казармы, военные городки, самолеты, все полностью. И спецназ высаживается в Киеве, и Порошенко арестовывается. И заканчивается проблема", — сказал Жириновский.

Напомним, ранее Жириновский угрожал отправить русские танки на Берлин.