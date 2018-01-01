Уникальное явление. В Красном море впервые заметили синего кита: видео

Специалисты и экологи пытаются определить причины появления кита в Красном море.

В Красном море впервые заметили синего кита Reuters

Впервые в истории наблюдений в Красном море был замечен голубой (синий) кит. По информации Министерства окружающей среды Египта, млекопитающее "было замечено в водах Акабского залива, что зафиксировано впервые".

Сейчас специалисты и экологи пытаются определить причины появления кита в Красном море, пишет Al-Youm Al-Sabea.

По мнению ряда экспертов, кит мог заблудиться во время миграции из теплых вод, где он проводит зиму, в холодные районы для спаривания. Министерство окружающей среды предупредило, что кит не является хищником и не нападает на людей, но призвало всех, кто заметит животное в водах Красного моря, не приближаться к нему близко, а по возможности наблюдать только на расстоянии.

Вероятно того же кита 29 мая заметили в 300 метрах от побережья Эйлата. Специалисты Израильского центра изучения и содействия морским млекопитающим также отметили, что это произошло впервые.

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