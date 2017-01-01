Уникальный случай. Бельгия и Нидерланды мирно изменили границу

Согласно новому соглашению, Бельгия отдала большую часть территории — 16 гектаров, а Нидерланды — всего три гектара.

С 1 января 2018 года вступило в силу соглашение между Бельгией и Нидерландами об изменении линии государственной границы между странами.

Ранее оказалась спорной ситуация в районе между восточным бельгийским городом Визе и юго-западным нидерландским муниципалитетом Ейсден, которые разделены рекой Маас, пишет Deutsche Welle.

Изменению границы послужило изменение русла реки, в результате чего два полуострова, которые принадлежат Бельгии, оказались на стороне реки Нидерландов. И наоборот: нидерландский остров физически присоединился к Бельгии.

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Это обмен стал уникальным случаем в послевоенной Европе, когда два государства мирно договорились об изменении границы, причем Нидерланды получили от Бельгии большую территорию, чем отдали ей. Бельгия получила полуостров площадью в 3 гектара, а Нидерланды – 16 гектаров.

Сообщается, что к подписанию соглашения неоднозначная ситуация мешала работе правоохранителей.

Проблема была связана с островом, который на тот момент принадлежал Бельгии. Сам остров стал местом совершения преступных действий — наркоторговли и проституции. В случае сообщения о преступлении нидерландские правоохранители не могли туда заходить, а бельгийские не могли добраться туда на лодке, потому что не имеют права ехать на вызов транзитом через территорию Нидерландов.