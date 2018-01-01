Унитазы "Роналду" и презервативы "Зидан": в Китае регистрируют торговые марки с именами футболистов

Такая ситуация стала возможной благодаря китайскому законодательству.

Китайские законы на редкость либеральны к "своим", если речь идет об иностранных авторских правах Фото: Reuters

Унитаз " Роналду ", пижама "Погба", шины "Неймар", фруктовый сок "Месси" и кастрюли "Суарес"; ожидают рассмотрения презервативы "Зидан" и искусственная грудь "Бэкхем" . Таков список новых торговых марок с именами известных мировых футболистов, которые сейчас массово регистрируются бизнесменами в Китае.

Как пишет Daily Mail, на одного лишь Лионеля Месси приходится уже ни много, ни мало, а 166 товаров с его именем. При этом рассматриваются еще тридцать заявок на торговые марки с именем футболиста Неймара, еще четырнадцать — на Суареса и семь — на Поля Погбу.

Такая ситуация стала возможной благодаря китайскому законодательству, которое в вопросе авторских прав на редкость либерально относится к национальным производителям и бизнесу. Представители футболистов вынуждены самостоятельно регистрировать их имена и принадлежащие им наименования товаров - потому что в противном случае, согласно законам Китая, торговые марки смогут присвоить и использовать местные бизнесмены.

Например, товары с китайским написанием имени Криштиану Роналду были впервые зарегистрированы компанией из Гонконга в 2008 году, и с тех пор имя футболиста в обход официальных представителей появляется на туалетах и посудомоечных машинах.

Впрочем, иногда новые торговые марки в Китан регистрируют и сами спортсмены - так, а 2007 году Месси подал семь заявок на производство лицензированных товаров, а Роналду — пятнадцать. Среди заявок были настольные игры, зубная паста, открытки, дезодоранты и дома престарелых.

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Кстати, ранее сообщалось, что один из клубов китайской Суперлиги якобы предложил португальскому нападающему мадридского "Реала" Криштиану Роналду контракт стоимостью 200 млн евро (около $ 235 млн).

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