Управляющая сгоревшего в Кемерово ТЦ озвучила свою версию о причинах трагедии

Надежда Судденок утверждает, что здание подожгли неизвестные молодые люди.

Надежда Судденок уверяет, что в торговом центре неизвестные подожгли детские батуты РИА Новости

Номинальная владелица торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово , пожар в котором унес жизни десятков человек, заявила в суде, что поджог осуществили неизвестные недоброжелатели.

"Есть версия и я думаю, я уверена, почему вот так все случилось, потому что сотрудник, которого я опрашивала, где возник пожар… это инструктор… которая работала в этот день на аттракционе, сказала, услышала хлопок и повернулась на хлопок и увидела столп огня, огромный столп огня. Это поролоновая куча, ну вот батут есть, а рядом поролоновая куча. Сам аттракцион не мог так запылать. Если бы возник пожар, был бы какой-то дым, тление. Был столп огня. Следовательно, я считаю, что это был поджог, кем, я не знаю", — цитирует Надежду Судденок РИА Новости.

По словам подсудимой, в последнее время в ТРЦ часто появлялись компании неадекватных молодых людей, которые вели себя вызывающе и за рамками приличия.

"Я знаю, я утверждаю и со всей ответственностью говорю, что у нас в последнее время, в последний месяц прям жестко мы стали отправлять молодых людей, которые вели себя неадекватно, некорректно с другими гостями: отбирали у них карты, отбирали у других деньги, заставляли проводить на аттракционы, там бесплатно играть. Это люди больших группировок. Я лично отправляла несколько группировок, чтобы они ушли, покинули наши зоны детского кинотеатра", — пояснила управляющая.

Судденок добавила, что сотрудники ТЦ были вынуждены вызывать полицию в связи с неадекватным поведением странных посетителей.

"Эти подростки были… разной национальности, не могу сказать, какая точно, ну вот такой с черной бородкой, похожей на чеченскую, на кавказскую, это были подростки разного возраста. Они были и совершеннолетние. Я точно понимала, что со мной разговаривает примерно 17-летний и 25-27 лет и вот в одной группировке их там по человек 7-8 приходили и собственно находились в центре", — сказала она.

Отмечается, что управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня", Игорь Полозиненко и сотрудник "Системного интегратора", отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин задержаны по решению суда до 29 марта.

Как известно, строительство торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово утверждали представители одной семьи.

Напомним, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Количество погибших и пострадавших уточняется, однако уже известно о не менее 60 погибших и десятках пропавших без вести, среди которых преимущественно дети.