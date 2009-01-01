Ураган едва не стал причиной катастрофы самолета в Австрии, опубликовано видео

Самолет довольно жестко сел на задние шасси и оттолкнулся от земли.

Экстремальная посадка в Австрии Скриншот видео с youtube.com

Ураганный ветер едва не стал причиной катастрофы пассажирского самолета во время захода на посадку в аэропорту Зальцбурга.

Видео с кадрами экстремальной посадки было обнародовано на YouTube.

При этом уже непосредственно над полосой, авиалайнер сильно качнуло и он чуть не задел крылом землю. Самолет довольно жестко сел на задние шасси и после этого оттолкнулся от земли.

Пилоты приняли решение не пробовать во второй раз сесть в Зальцбурге, а набрали высоту и отправились назад во Франкфурт, откуда и прилетели.

В подписи к видео сказано, что причиной инцидента стал порывистый ураганный ветер, который чуть не снес самолет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Африке разбился грузовой самолет, есть жертвы.

Видео: KilOsix sss.