Ураган в Москве: число пострадавших возросло

Количество жертв стихии осталось неизменным.
Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные в пресс-службы департамента здравоохранения столицы РФ.
Агентство уточнило, что восемь госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.
"... в 15 московских больниц были доставлены 146 человек, 108 из них остаются в стационарах, 22 из которых дети. Число погибших осталось неизменным — 11", — говорится в статье.
По данным департамента, всего за медпомощью в организации здравоохранения в Москве обратилось 168 человек. Характерные травмы пострадавших — ушибы, ссадины, сотрясения мозга, есть травмы позвоночника.
Напомним, ураган обрушился на Москву 29 мая, СМИ писали, что из-за непогоды пострадали порядка 70 человек, было повалено более 400 деревьев. Узнать больше о последствиях стихии в городе можно здесь.