Ураган в Москве: число пострадавших возросло

Количество жертв стихии осталось неизменным.

Последствия урагана в Москве, иллюстрация Ramona_hehe / Instagram

В Москве в результатепопали в больницы почти 150 человек, 108 из них — остаются в стационарах.

Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные в пресс-службы департамента здравоохранения столицы РФ.

Агентство уточнило, что восемь госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

"... в 15 московских больниц были доставлены 146 человек, 108 из них остаются в стационарах, 22 из которых дети. Число погибших осталось неизменным — 11", — говорится в статье.

По данным департамента, всего за медпомощью в организации здравоохранения в Москве обратилось 168 человек. Характерные травмы пострадавших — ушибы, ссадины, сотрясения мозга, есть травмы позвоночника.

Напомним, ураган обрушился на Москву 29 мая, СМИ писали, что из-за непогоды пострадали порядка 70 человек, было повалено более 400 деревьев. Узнать больше о последствиях стихии в городе можно здесь.