Ураган в Москве: в соцсетях показали печальные последствия

Из-за непогоды пострадали 29 человек, еще двое – погибли: трехлетний ребенок и подросток.

В результате урагана в Москве и Московской области пострадали 29 человек, еще двое – погибли.

В больницах до сих пор остается 21 человек, состояние у всех стабильное.

"Среди пострадавших есть трехлетний ребенок из Балашихи. Вместе с бабушкой они переходили дорогу по пешеходному переходу и на них упало большое дерево", – сообщает Telegram-канал Mash.

Кроме того, ранее врачам не удалось спасти девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии.

В воскресенье в Москве обещают снег и -1 ночью.

"Главред" собрал фото и видео последствий шторма из социальных сетей.

Напомним, ураган "Офелия" обрушился на Ирландию, погибла женщина после падения дерева на ее автомобиль. Как полагают ирландские метеорологи, "Офелия" может стать самым мощным штормом, обрушившимся на остров за последние 50 лет.