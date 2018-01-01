Ураганы, ливни и морозы. В США мальчик снял для детского сада улетный прогноз погоды: видео

Малыша после креативной работы пригласили на телевидение.

Реакция малыша на виртуальные погодные явления сногсшибательна Скриншот YouTube

Пятилетний Карден Кортс из города Нэшвилла в американском штате Теннесси для занятия по изучению природных явлений в детском саду снял потрясающе реальный прогноз погоды.

Разумеется, снимал видео мальчик не сам, ему помог папа, однако сыграл роль ведущего он профессионально. Видео опубликовано в Youtube.

По задумке, у мальчика есть прибор, который позволяет ему трансформироваться в различные экстремальные погодные условия. Перемещаясь из урагана в снежную бурю и торнадо, малыш откровенно и очень смешно демонстрирует свою реакцию на эти явления.

В финале Карден оказывается возле своего детсада и рассказывает о погоде в родном городе, упоминая о том, что мечтает о поездке на море с родителями.

После публикации видео с забавным прогнозом погоды стало вирусным, его посмотрело свыше 800 тысяч пользователей. Увидели талантливого малыша и на телевидении Денвера, вследствие чего пригласили вести прогноз погоды.

Напомним, ранее в Великобритании издательство Miles Kelly пообещало 7-летнему украинцу Захару Лисковому исправить ошибку в недавно вышедшей в свет энциклопедии. В книге легендарный украинский самолет Ан-225 "Мрия" был назван "российским".