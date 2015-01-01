"Уродец-гибрид". Брат Немцова раскрыл суть путинского режима

Мать этого режима — совок. Отец — дикий капитализм, считет Эйдман.

Брат Немцова раскрыл суть путинского режима multiscale.do.am

Режим президента РФ Владимира Путина является гибридом советского бюрократического псевдосоциализма и бандитского капитализма.

Об этом публицист, социолог, двоюродный брат убитого российского оппозиционера Бориса Немцова Игорь Эйдман написал у себя в Facebook.

"Мать этого режима — совок. Отец — дикий капитализм из советских же пропагандистских страшилок", — считает он.

Социолог подчеркнул, что в 90-х годах прошлого века шел длительный процесс зачатия путинского режима.

"А потом родился монструозный уродец-гибрид, взявший у родителей все самое худшее", — добавил Эйдман.

Напомним, ранее российский политолог заявил, что в РФ наступил самый настоящий 1937 год.