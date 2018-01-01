Ушел из жизни легендарный советский космонавт Владимир Ляхов

Дипломированный летчик-испытатель осуществил три космических полета.

Владимир Ляхов совершил три полета в космос Скриншот YouTube

Советский космонавт Владимир Ляхов умер 20 апреля в российском городе Астрахань в возрасте 76 лет.

"На 77 году скоропостижно ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, полковник Владимир Афанасьевич Ляхов", - говорится на сайте Центра подготовки космонавтов РФ.

Сообщается, что Ляхов принадлежал к первому поколению космонавтов СССР. Он осуществил три космических полета продолжительностью более 333 суток, а также три выхода в открытый космос общей продолжительностью 7 часов 8 минут. Космонавт также был участником экспедиций на орбитальные станции "Салют-6" и "Салют-7".

Напомним, Владимир Ляхов по происхождению был украинцем. Он родился в 1941 году в городе Антрацит Луганской, ранее Ворошиловградской, области в семье рабочего. Отец будущего космонавта погиб на фронте Второй мировой войны, поэтому воспитывала его мать. После окончания средней школы № 6 учился в школе первоначального обучения лётчиков, а затем поступил в Харьковское высшее авиационное училище лётчиков. Первый полет в космос состоялся в 1979 году.

Как ранее сообщалось, в возрасте 67 лет ушел из жизни первый космонавт Украины Леонид Каденюк. Он скоропостижно скончался в парке Царское Село в столице до приезда скорой помощи.