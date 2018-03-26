Скончался создатель "пирамиды" МММ Сергей Мавроди

Официальная причина смерти пока неизвестна.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В понедельник, 26 марта, в Москве на 63-м году жизни скончался основатель "МММ" Сергей Мавроди.

Как сообщает издание Московский комсомолец, Мавроди почувствовал себя плохо на автобусной остановке на улице Поликарпова. Скорую помощь ему вызвал прохожий. Мавроди рассказал врачам о слабости и боли в сердце.

Его госпитализировали в 67-ю городскую больницу, однако спасти его не удалось. Предварительная причина смерти Мавроди - сердечный приступ. Официальная причина пока неизвестна.

Сергей Мавроди известен как создатель самой большой финансовой пирамиды в истории СНГ под названием "МММ". Доход вступившим в нее членам выплачивался из взносов вновь прибывших, а когда поток клиентов перестал расти, начались невыплаты. От его акционерного общества пострадали от 10 до 15 миллионов человек, нанеся убыток в размере около 3 миллиардов рублей по курсу 2011 года.

В 2003 году был осужден в России за мошенничество в крупных размерах сроком на 4,5 года, но почти все наказание пробыл в камере предварительного заключения.

В 2011 году Мавроди организовал для жителей России и стран СНГ новую финансовую пирамиду МММ-2011, год спустя реорганизованную в МММ-2012. Обе пирамиды вскоре также потерпели крах.

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