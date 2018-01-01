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Ушел из жизни сын создателя АК-47 Виктор Калашников

Сегодня, 13:54

Оружейника не стало на 76 году жизни.

Калашников Виктор
Оружейника не стало на 76 году жизни Фото: пресс-служба Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова
В Ижевске не стало российского конструктора стрелкового оружия, сына легендарного оружейника Михаила Калашникова Виктора.

Об этом сообщила пресс-служба Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова.

"27 марта ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников - советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна "Калашников", кандидат технических наук, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова", - сказано в сообщении.

При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей на уровне изобретений. 

Совместно с коллективом разработал пистолеты-пулеметы "Бизон-2" и "Витязь-СН".

Ранее легенда советского хоккея  покончил с собой.
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